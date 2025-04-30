Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu oldukça bulutlu olacak. Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Gümüşhane çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Batı Akdeniz ve Muğla ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis görülebilir. İşte 30 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Balıkesir: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Edirne: °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu İstanbul: °C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizli: °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir: °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Muğla: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya: °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Burdur: °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı dışında bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara: °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Eskişehir: °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Konya: °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Bolu: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu Düzce: °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu Sinop: °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Amasya: °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu Rize: °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu Samsun: °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Kars ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzurum: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu Kars: °C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Malatya: °C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, batısının gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman: °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır: °C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu

°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu Antep: °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



