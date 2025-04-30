42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu operasyonlar, FETÖ'nün güncel ve finans yapılanması ile öğrenci, emniyet ve askeri mahrem yapılanmalarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, operasyon detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyon kapsamında yakalananlar, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurmak ve ByLock kullanıcısı olmak gibi suçlardan aranıyordu.

42 ilde FETÖye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı❗️



Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek. pic.twitter.com/tWJoolR8vT Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2025

Operasyonların Kapsamı ve Sonuçları

Ayrıca, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin yanı sıra çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve polisleri tebrik etti.