2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

Bakan Tekin paylaşımında, " Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz " notunu düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bin 381 engelli öğretmen ataması yapılacağı müjdesi vermişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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