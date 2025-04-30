2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı
2025 Nisan ayında yapılan engelli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet şifrenizle erişebilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 11:49, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 11:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bin 381 engelli öğretmen ataması yapılacağı müjdesi vermişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Tekin paylaşımında, "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz" notunu düşmüştü.
Bekleyişin ardından 2025 Nisan engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
2025 Nisan Engelli Öğretmenlik Atama Sonuçları Açıklandı
Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.