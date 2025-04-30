Bursa'da Dev Operasyon: 600 Polisle Uyuşturucu Baskını
Bursa'da düzenlenen operasyonda, 600 polisin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 10:07, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 10:08
Bursa'da, 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 41 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı bu operasyona toplamda 600 polis katıldı. Operasyonda 4 eğitimli köpek ve 4 İHA kullanıldı.
Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler
- 3 kilo 200 gram metamfetamin
- 2 kilo 700 gram kokain
- 1500 kök Hint keneviri bitkisi
- 30 bin ecstasy hap
- 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi
- 250 gram esrar
- 160 sentetik hap
- 35 gram sentetik kannabinoid
Operasyonda Ele Geçirilen Diğer Eşyalar
- 3 ruhsatsız tabanca
- 7 fişek
- 2 hassas terazi
- 180 bin lira para
Gözaltına alınan 41 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.