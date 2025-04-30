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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 38,5010 seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda ABD ve Avro Bölgesi büyüme verileri merakla bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 10:05, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 10:09
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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından **38,5010** seviyesinden işlem görüyor. Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde **0,1** üzerinde **38,4710**'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat **09.25** itibarıyla yüzde **0,1** değer kazancıyla **38,5010** seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle **43,8025**'ten ve sterlin/TL yüzde **0,05** artışla **51,5585**'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde **0,2** artışla **99,4** seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk **100** gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı küresel ticaret savaşlarının yaratabileceği belirsizlik, ekonomileri resesyon endişeleriyle karşı karşıya bırakırken, bu durum doların baskılanmasına neden oluyor.

Piyasalarda Müzakere Süreci ve Ekonomik Aktiviteler

Son haftalarda müzakere sürecine dair atılan adımlar piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yaratsa da, sık değişen tarife söylemleri, ekonomik aktivitenin uzun vadede yavaşlama eğilimine gireceğine yönelik endişeleri ortadan kaldırmadı. Bu gelişmelerle piyasalarda bugün ABD ve Avro Bölgesi'ne ilişkin açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Veri Gündemi

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesinin takip edileceğini kaydeden analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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