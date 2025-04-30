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İstanbul Merkezli 10 İlde FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye bağlı olduğu belirlenen ve aktif olarak doktorluk yapan 18 kişi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 10:18, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 12:06
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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütünün oluşturduğu hücresel alanlarda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanma adı altında yapılan kamplara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haklarında daha önce itirafçı beyanları bulunan ve Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası hesap hareketleri olan 18 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların örgüt tarafından ders çalışma adı altında kendilerine ait yurtta hücresel olarak oluşturulan TUS kampına katıldıklarını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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