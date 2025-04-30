Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yönelik yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakanlık tarafından 20 firma ile yapılan anlaşmaya göre, yeni evlenen çiftler için özel indirimler sunulacak.

Evlenecek Gençlere Özel İndirimler

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonundan yararlanacak gençlere güzel bir destek sunduklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı: "20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak". Yeni yuvalara, yeni hayatlara katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti ve tüm firmalara teşekkürlerini iletti.

Aile Yılı ve Destek Projesi

Aile, bizi biz yapan değerlerin özüdür ve bu değerleri korumak geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Cumhurbaşkanımız da Aile Yılını ilan ederken vatandaşlarımıza müjdeler vermişti. Bu müjdelerden biri de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin 81 ilde yaygınlaştırılmasıydı.

Projenin Etkileri

Türkiye genelinde evlenecek gençlerden başvurular alınmaya başlandı ve bugün itibarıyla 98 bin çift projeye başvurdu. Program kapsamında bugüne kadar 55 bin 296 gencimize sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya devam edeceğiz.

Özel İndirim İmkanları

Özel sektörün değerli katkılarıyla her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkanlar sunuyoruz. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini sağlıyoruz.

Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olarak %5'ten %35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak.

Genç Çiftlere Kolaylık

Gençler, e-devlet üzerinden edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla kampanyadan faydalanabilecekler. Ayrıca, yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz ve yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destekler sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede gençlerin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz ve yeni kurulan yuvalara güç katacağız.