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Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye 'Burada Top Oynamıyoruz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin açıklamalarına sert yanıt verdi. Tunç, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 12:34, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 12:46
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da DEM Parti'ye rest geldi. Bakan Tunç, "Top iktidarda ne demek, biz top oynamıyoruz" dedi.DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Öcalan'ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tepki gösterdi. Tunç, "Top iktidarda demek ne demek, burada top oynamıyoruz. Burada terörün tasfiyesiyle ilgili ciddi bir mesele var. Bu çabalara destek vermek lazım, bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım." dedi.Tunç, "DEM Parti ile müzakere yapmadık. Cezaevindeki hükümlülerle ilgili talepleri vardı, al-ver süreci yok" ifadesini kullandı.

Tunç'un Açıklamaları

  • Bu ülkenin önünde en büyük engel terör belasıydı. Terör belasından kurtulma mücadelesi veriyoruz. Bununla ilgili önemli aşama kaydettik.
  • Ülkemizin, milletimizin huzurunu bozan terör belasından kurtulmak istiyoruz. Sayın Bahçeli'nin ekim ayında yaptığı konuşmanın ardından sayın Cumhurbaşkanımızın da irade sonrası gelişen bir durum söz konusu oldu. İmralı'nın bir çağrısı oldu. Bu çağrı terör örgütüne yönelik bir çağrıydı.
  • Silahları bırakma yönünde çağrıya henüz cevap verilmiş değil. Bu çağrıya cevap verildiğinde, terör örgütü kendini feshettiğinde Türkiye terörsüz Türkiye anlamında çok önemli bir aşamaya geçmiş olacak. Bütün hedefimiz terör örgütünün tasfiyesi ve ülkemizin terör örgütünden temizlenmesi.

Bahçeli'nin Açıklamaları

Bahçeli de dün "PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlamasını ve terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal komplikasyonların yaşanmaması sağlanmalıdır" demişti.

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