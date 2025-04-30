Sağlık Personeli Alım Kılavuzu Yayınlanıyor: Tarih Belli Oldu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, personel alım kılavuzunun ÖSYM'ye gönderildiğini ve yakında yayınlanacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 12:58, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 12:59
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alım sürecine ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini ve kısa süre içinde yayımlanacağını duyurdu.
Sağlık personeli alımıyla ilgili beklenen açıklama, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Bakan Memişoğlu, sağlık personeli alım sürecine ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini açıkladı.
Memişoğlu'nun Açıklamaları
Memişoğlu, kılavuzun Cuma günü ya da en geç Pazartesi günü yayımlanacağını vurguladı. Böylece sağlık alanında istihdam bekleyen binlerce aday için sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Alım Kılavuzu İçeriği
- Kadro dağılımı
- Başvuru şartları
- Başvuru takvimi
Adayların duyuruları ÖSYM üzerinden takip etmesi gerekiyor.Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak