Rehber Öğretmen İhbar Etti: Kantinci Tacizden Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir ilkokulda öğrenim gören iki kız öğrenci, okul kantinini işleten A.Ö.'nün (60) kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu rehber öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler, öğrencilerle birlikte polise giderek şikayette bulundu.

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