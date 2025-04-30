Rehber Öğretmen İhbar Etti: Kantinci Tacizden Gözaltına Alındı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir ilkokulda iki kız öğrencinin taciz iddiası üzerine kantin işletmecisi A.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 13:27, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 14:45
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir ilkokulda öğrenim gören iki kız öğrenci, okul kantinini işleten A.Ö.'nün (60) kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu rehber öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler, öğrencilerle birlikte polise giderek şikayette bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli A.Ö.'yü ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına aldı. Mağdur öğrencilerin ifadeleri, pedagog eşliğinde alındı.
A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.