Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ şüphelisi güvenlik güçlerince yakalandı. Şüpheliler jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 14:24, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 14:21
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.