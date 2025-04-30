İngiliz Boksörün Saldırısına Uğrayan Taksici Dehşeti Anlattı

İngiliz boksör tarafından saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darbedilen taksici Kadir Biçer yaşadığı dehşeti anlattı. İngiliz boksörün bir anda saldırdığını söyleyen Biçer, "Yol boyunca arka koltuktan gözüme parmaklarını soktu, yüzümü tırmaladı" dedi. Saldırganın 17 bin lira değerindeki birkaç günlük hasılatını da aldığını belirten Biçer "Yüzümü parçaladı, beni ısırdı. Boynumu kırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Yaşanan Olayın Detayları

İstanbul'da İngiliz boksör Ross K taksi şoförü Kadir Biçer'e araç içinde saldırdığı anlar ortaya çıkmış, görüntüler tepki çekmişti. Saldırının taksi içerisinde başlayıp aracın dışında da devam ettiği araç içi kamerasından görüntülenmişti.

Taksici Kadir Biçer'in Açıklamaları

Ekol TV'de yer alan habere göre korkunç saldırıya maruz kalan taksici Kadir Biçer, yaşadığı dehşeti anlattı. Biçer olayla ilgili şunları söyledi:"GÖZÜME PARMAKLARINI SOKTU""Bu kişi havalimanından bindi. Yol boyunca arka koltuktan gözüme parmaklarını soktu, yüzümü tırmaladı. Kim olduğunu anlamaya çalıştım, İngiliz mi dedim cevap yok, Rusyalı mı dedim yine sessizlik. Bir anda saldırıya geçti. Yüzümü parçaladı, beni ısırdı. Boynumu kırmaya çalıştı."

Saldırının Sonuçları ve Biçer'in Durumu

"BİRKAÇ GÜNLÜK HASILATIMI DA ALDI"17 bin lira tutarındaki birkaç günlük hasılatının da saldırgan tarafından alındığını belirten Biçer, "Bunları yaptıktan sonra çekip gitmesi beni en çok yaralayan şey oldu" ifadelerini kullandı.Darp sonrası aldığı yaralar ve yaşadığı travma nedeniyle Biçer'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADIRoss K'nın şu anki hukuki durumu ve gözaltı süreci hakkında resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.