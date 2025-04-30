Meteoroloji Personeli Özlük Haklarında İyileştirme İstiyor

Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası Genel Başkanı Tanju Kandaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde (MGM) çalışan mühendis, tekniker, teknisyen, istidlalci, rasatçı ve diğer personelin maaşlarına ilaveten verilen "Havacılık Tazminatının", Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) çalışanlarının aldığı seviyenin çok altında kaldığını vurgulayarak bahse konu havacılık tazminatının MGM personeli için eşdeğer oranda artırılarak adil bir şekilde ödenmesi gerektiğini söyledi.

"Meslektaşlarımızın hakkını korumak için sendika kurduk"

Meslektaşlarının hakkını korumak ve savunmak için geçtiğimiz yıl Ocak ayında sendika kurduklarını belirten Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası Genel Başkanı Tanju Kandaz şunları söyledi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı ve diğer Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) çalışanlarının kaybolan özlük haklarını ve itibarlarını geri kazandırmak amacıyla Ocak 2024 ayı içerisinde kurduğumuz sendikamız, özellikle meslektaşlarımızın haklarını savunmak, seslerini duyurmak ve bu konularda sonuna kadar mücadele etmek için yola çıkmıştır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan meslektaşlarımızın öncelikli talepleri arasında Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu'nun çıkarılması, özlük haklarımızın ülkemiz ekonomik şartlarına göre güncellenmesi ve tüm kazanımların emekliliğe yansıtılması konuları ivedilikle çözüm beklemektedir."

Öte yandan konuşmasına ekleme yapan Kandaz, ülkemizin hemen hemen her alanında hizmet veren en güzide kurumlardan olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği hizmetlerle özellikle ulaştırma (sivil ve askeri havacılık sektörü ile denizcilik vb.) ve turizm sektöründe olmak üzere birçok alanda insan hayatını olumlu yönde etkilediğini söyleyen Kandaz, çoğunluğunun Mühendis ve THS çalışanlarından oluşturduğu yaklaşık üç bin kişilik mevcuduyla ülkemizin askeri ve sivil tüm havalimanlarında, il ve bazı ilçe merkezleri ile bölge müdürlüklerinde 7x24 esasıyla çok büyük risk ve sorumluluklar altında çalıştığının herkesin malumu olduğunu ifade etti.

Havacılık tazminatı DHMİ personeliyle eşit olmalı

Kandaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personelinin büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek, havacılık sektöründe DHMİ ve SHGM personeli ile eşdeğer risk ve sorumluluklarla görev yaparken havacılık tazminatının aynı seviyelerde ödenmemesi sebebiyle yıllardır büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek MGM personeline yönelik yasal düzenlemelerin en kısa zamanda yapılarak bu adaletsizliğin son bulması için tüm yetkililerden gereğini yapmasını beklediğini ve yapılacak tazminat artışı düzenlemesiyle havacılık sektöründe çalışan personel arasındaki bu dengesizliğin giderileceğini ifade etti.

Havacılık tazminatı ödemesini EUROCONTROL yapar

Havacılık sektöründeki en önemli uluslararası kuruluşlardan olan EUROCONTROL, Hava trafik idaresi (ATM) alanında hizmet, güvenlik ve uzmanlık sağlayan uluslararası bir organizasyondur. EUROCONTROL'ün Türkiye'deki yetkili kuruluşu ise Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğüdür. Ülkemizdeki sivil havacılıkla ilgili DHMİ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne (MGM) havacılığa verdikleri hizmetler için EUROCONTROL kuruluşu tarafından ödeme yapılmaktadır. EUROCONTROL kıstaslarına göre Meteoroloji personeli, uçuculuk hizmetinin asli unsurlarından biri olup Havalimanlarında Meydan Kontrol Kulesi ve Havacılık Bilgi Sistemi (AIM) ofisleri ile birlikte hizmet veren en yüksek derecede havacılık risk grubunda yer almaktadır. Bir Havalimanında Meteoroloji Hizmetleri (Gözlem, Tahmin, Uyarılar ve Raporlar), havalimanının uçuculuk hizmetlerine açık kalması için zorunludur ve bu hizmetlerin verilememesi halinde havalimanları uçuşlara kapatılmaktadır.

MGM'ye aktarılan tazminat tutarı yetersiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Havacılık Tazminatı ilk olarak 4. Dönem Toplu Sözleşme döneminde gündeme gelmiş, 6. Dönem toplu sözleşmesinde tazminat oranları %15, %30, %45 şeklinde belirlenmiş ve 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 2018 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tazminatın ödenmesini koşula bağlamış, "diğer bütün harcama kalemlerinin gerçekleşmesinden sonra MGM Döner Sermaye İşletmesinde para kalması halinde MGM çalışanlarına havacılık tazminatı ödenir" ifadesini yürürlüğe sokmuştur. Ayrıca, "Yıl bitiminde ödenmeyen havacılık tazminatları, EUROCONTROL maddeleri çerçevesinde sonraki seneye aktarılmaz." şeklinde kural belirlediğinden bu çok düşük oranlarda bile ödemelerde eksiklikler ve gecikmeler olmaktadır.

Yurt dışında EUROCONTROL üyesi olan ve ülkemizle benzer büyüklükte hizmet veren ülkeler, aldıkları hizmetin karşılığı olarak ülkelerinin Meteoroloji Servislerine tüm gelirin % 8 ile % 10'unu paylaşmaktadır. Bu oran Türkiye'de yani DHMİ'den MGM'ye aktarılan tazminat tutarı olarak ise % 4'ü geçmemektedir. MGM Döner Sermaye İşletmesine gelen % 3.8 oranındaki paranın EUROCONTROL'e üye ülkelerdeki gibi amacına yönelik kullanılmadığı için sadece % 6'sı MGM çalışanlarına Havacılık tazminatı olarak ödenmektedir. Örneğin bu tazminat, havacılığa hizmet veren personele, yeni yatırımlara ve eğitim giderlerine harcanması gerekirken, genel bütçeden karşılanması gereken ek ödeme, servis aracı kiralama, sözleşmeli personel ücretleri gibi kalemlerde de kullanılmaktadır. Mevcutta karşılaşılan bu durumun düzeltilmesi için kurum tarafından yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamamıştır.

Mağduriyet giderilmezse hak arayışımız sürecek

Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası Genel Başkanı Tanju Kandaz, "MGM personelinin seslerini duyurmak amacıyla gerekirse iş yavaşlatma eylemi dahil her türlü sendikal faaliyetlerle hak arayışlarını devam ettireceklerini" belirtti.

Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Soner Palak ve Denetim Kurulu üyesi Barış Engin Yiğit, DHMİ ve SHGM'de görev yapan eşdeğer meslek grupları arasındaki havacılık tazminatı oran farklılığından dolayı MGM'de görev yapan personelin yalnızca bireysel yaşamlarını değil, aynı zamanda verilen kamu hizmetlerinin verimliliğini de olumsuz etkilediğini belirterek, kurum personelinin en kısa zamanda çözüm üretilmesini beklediğini özellikle belirttiler.

MGM'de görev yapan personelin, hak ettiği düzenlemelerin yerine getirilmesini beklediğini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı İlker Kulein ise bu adaletsizliğin giderilmemesi durumunda; personelin kurumuna duyduğu güvenin azalacağını, kurumun nitelikli teknik personeli elinde tutmada sıkıntılar yaşayacağını ve motivasyon eksikliğine bağlı olarak personelin aidiyet duygusunun olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası Genel Başkanı Tanju Kandaz ise, yaşanan mağduriyetin ivedilikle çözüme kavuşturulması konusunda MGM personelinin her daim yanında olduklarını belirterek, "sendikamız sorunun çözümü ve MGM personelinin seslerini duyurmak amacıyla gerekirse iş yavaşlatma eylemi dahil her türlü sendikal faaliyetlerle hak arayışlarını devam ettireceklerini" belirtti.

İki maddelik çözüm önerisi

Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası tarafından açıklanan iki maddelik çözüm önerisi şöyle:

Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası olarak, MGM'de görev yapan personelin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ilgili kamu kurumları arasında gerekli koordinelerin kurularak bahse konu sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Taleplerimiz şöyle:

1. MGM Döner Sermaye İşletmesinde ilgili maddenin yeniden düzenlenerek MGM çalışanlarının haklarının korunmasının yasal güvenceye dayandırılması,

2. Uçuşlara yönelik sağlanan meteorolojik verilerle havacılık sektörünün en önemli paydaşlarından biri olan MGM çalışanlarına DHMİ ve SHGM'dekilere benzer oranda (%600 - %800 - %1000 oranlarında) "Havacılık Tazminatı"'nın ödenmesidir.

Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası olarak üyelerimizle birlikte haklarımızı elde etmek ve mesleğimizin itibarını yükseltmek için tüm paydaş kurumlarımızla birlikte gereken her türlü mücadeleyi vereceğimizi beyan ediyoruz.

