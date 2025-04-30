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İstanbul'da 1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 16:15, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 16:15
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İstanbul'da 1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, "kişiselleştirilmiş İstanbulkart" sahipleri 1 Mayıs Perşembe günü boyunca belediyeye bağlı tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz ulaşım, Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB'nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak.

Kent genelinde geçerli olacak ücretsiz yolculuk için toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında "kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile turnike teması yapılması yeterli olacak.

Bu şekilde sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak.

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