İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İhaleler Mercek Altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerin 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihaleler ve projelerin evrakları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Savcılıktan İhale Belgeleri Talebi

Savcılıktan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSFALT) ile KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketlerinin genel müdürlüklerine, ihale belgelerinin istendiği bir yazı gönderildi. Yazıda, söz konusu kurumlar ve bunlara bağlı birimlerin 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar yaptığı tüm ihalelerin ve projelerin, ihale kayıt numarası, ihale bedeli, yüklenici firmaları gösterecek şekilde listelenip savcılığa gönderilmesi talep edildi.