Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak
Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankaray metro hattındaki bazı istasyonlar geçici kapatılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 17:18, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 17:18
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Ankaray hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları süresince yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlarını bu doğrultuda yapmaları istendi.