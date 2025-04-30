Süper Lig'de 34. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ligde haftanın öne çıkan mücadelesi, 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Derbi mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Haftanın Maçlarını Yönetecek Hakemler

2 Mayıs Cuma: 20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın 3 Mayıs Cumartesi: 16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: Ümit Öztürk 16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen 19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz 19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor: Ozan Ergün

4 Mayıs Pazar: 16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol 19.00 Adana Demirspor-Göztepe: Batuhan Kolak

5 Mayıs Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler



