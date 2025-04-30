Süper Lig'de 34. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 17:52, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 17:52
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ligde haftanın öne çıkan mücadelesi, 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Derbi mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Haftanın Maçlarını Yönetecek Hakemler
- 2 Mayıs Cuma: 20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
- 3 Mayıs Cumartesi:
- 16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: Ümit Öztürk
- 16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
- 19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
- 19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor: Ozan Ergün
- 4 Mayıs Pazar:
- 16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
- 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol
- 19.00 Adana Demirspor-Göztepe: Batuhan Kolak
- 5 Mayıs Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler