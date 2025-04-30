Bakan Tekin Yanıtladı: Okullar Erken Tatil Olacak Mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, kamuoyunda gündeme gelen "okullarda erken tatil" iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Bakan Tekin, "Erken tatil hukuken mümkün değil. Okulların 180 iş günü açık kalması gerekiyor. Bu yılın eğitim süresini tamamlamak zorundayız" dedi. Eğitim takviminin sınavlara göre planlandığını vurgulayan Tekin, "Hem LGS hem YKS gibi sınavlar bu takvime göre hazırlandı. Plan değişikliği söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, okulların başlangıç tarihinin erkene alınmasının bu yılki eğitim süreciyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Bayram sonrası kalan sürenin de iki hafta olduğuna dikkat çeken Tekin, "Bu kadar kısa süre için erken tatil konuşmak bile doğru değil" şeklinde konuştu.