İl Sağlık Müdürlüğü avukatı odasında silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Düzce Valiliği kampüsünde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü'nün avukatı Münir Ç'nin odasından silah sesi yükseldi. Odaya giren doktorlar, başından vurulan Münir Ç'yi yerde kanlar içinde buldu. Münir Ç.'ye ilk müdahale, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevli doktorlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Münir Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Münir Ç'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.