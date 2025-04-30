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İstanbul Valiliği 1 Mayıs İçin Önlemleri Açıkladı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirleri açıkladı. İETT, metro, tren ve deniz hatlarında çeşitli önlemler alınırken, birçok istasyon tamamen ya da kısmi olarak saat 05.30 itibariyle seferlere kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 19:58, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 20:00
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İstanbul Valiliği 1 Mayıs İçin Önlemleri Açıkladı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirleri açıkladı. 1 Mayıs'ın DİSK tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, TÜRK-İŞ tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağının belirtildiği açıklamada, çeşitli marjinal örgütlerin sosyal medya üzerinden İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize edecekleri yönünde yaptıkları çağrıların da takip edildiği belirtildi. Yasa dışı gösterilere izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, İstanbul genelinde alınacak önlemler duyuruldu.

Belediyeler ve İETT'nin Alacağı Önlemler

Açıklamaya göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından tedbir alınan alanlarda bulunan çöp konteynırları bir gece öncesinden kaldırılacak. Ayrıca muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzer maddeler belediye ekiplerince temizlenecek. İl genelinde geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurularak bazı İETT duraklarının yeri değiştirilecek. Ayrıca, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki İETT otobüs peronları boşaltılarak, buradaki cam duraklar tedbir amacıyla sökülecek. Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT otobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak. Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması planlanıyor.

Metro ve Tren Hatlarında Alınan Önlemler

1 Mayıs sebebiyle birçok metro hattında da önlemler alınacak. Yapılan planlamaya göre, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları ile birlikte sefere kapatılacak. Kabataş-Taksim Meydan ve Tünel Meydan - Karaköy Füniküler hatları ve İstiklal Caddesi'ndeki nostalji tramvayının seferleri durdurulacak. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı ile M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm metro durakları sefere kapatılacak.

Deniz Hatlarında Alınan Önlemler

Saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdar'a yolcu ve araç taşınacak. Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam edecek. Ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferler iptal edilecek. Eyüp tarafına yapılan seferler devam edecek, ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edilecek. Özel şirket tarafından işletilen deniz motorları da aynı kurallara göre çalışacak.

İSPARK'ın Alacağı Önlemler

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklar boşaltılacak ve araç parkına izin verilmeyecek. Ayrıca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal ilçelerinde ve Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda park eden araçlar bu gece kaldırılacak. Bu sokaklarda park edilmesine izin verilmeyecek.

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