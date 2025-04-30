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İstanbul Havalimanı Avrupa'da Uçuş Rekoru Kırdı

EUROCONTROL'un raporuna göre İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan arasında günlük 1482 uçuş gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 20:34, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 20:30
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İstanbul Havalimanı Avrupa'da Uçuş Rekoru Kırdı

İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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