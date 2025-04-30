TOKİ 2025'te Konut Üretimini 3 Kat Artıracak

TBMM KİT Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ve İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021-2022 yılı hesapları görüşüldü. İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, kullandırılan dış kredilerin kalkınma statüsünde uzun vadeli ve düşük faizli olduğunu ifade etti. Ayrıca, AB hibeleriyle karma finansman modeliyle yerel yönetimlere destek sağlandığını belirtti.

TOKİ'nin Konut Üretimindeki Hedefleri

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, şehirlerin kentsel gelişim ve kent fonksiyonları göz önüne alınarak sosyal konut yapımı ve yeni yaşam alanlarının geliştirilmesi gibi önemli süreçleri yönettiklerini ifade etti. Sungur, "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda önemli başarılar sağladıklarını belirtti. Ayrıca, bu yıl içinde yapılması planlanan yeni konut kampanyasının sosyal şehircilik projesi olacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Projeleri

Sungur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşa edilen Cumhuriyet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası'nın tamamlanarak hizmete açılacağını duyurdu. Ayrıca, Millet Bahçesi ve Millet Camisi projelerinin de tamamlandığını belirtti.

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin Faaliyetleri

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Kaynar, şirketin ülke genelinde birçok önemli projeyi gerçekleştirdiğini ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Kaynar, restorasyon uygulamalarındaki standardın yükseltilmesi konusunda şirketin üzerine düşen görevin bilincinde olduğunu vurguladı.

İstanbul, Edirne, Elazığ ve Trabzon'da restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Yaklaşık 250 konut ve ticari alanın kentsel dönüşümü tamamlanmıştır.

İstanbul Maltepe'deki kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir.

İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021 ve 2022 yılı hesaplarının görüşüldüğü komisyonda, TOKİ'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilançoları da ibra edilmiştir.