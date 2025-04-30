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Marmaris'teki operasyonda polise çarpıp kaçtılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda polis ekiplerine mukavemet gösteren ve bir komisere motosikletle çarpıp kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, 12 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 21:19, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 21:20
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Marmaris'teki operasyonda polise çarpıp kaçtılar

Olay, 29 Nisan gecesi saat 22.30 sıralarında, İçmeler Mahallesi Maliye Kampı mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla yurt dışına çıkarılacağına dair istihbarat aldı. Saat 23.00 civarında, Osman D. adlı şahsın yabancı uyruklu yaklaşık 12 kişiyi üçerli gruplar halinde orman patika yolundan koya indirdiği tespit edildi. Şüpheli, göçmenleri sahile bıraktıktan sonra gözaltına alındı.

Motosikletli şüpheliler polise çarptı

Aynı dakikalarda denizden yaklaşan bir bot göçmenleri alarak uzaklaştı. Ormanlık alanda gözcülük yaptığı değerlendirilen 2 kişi ise motosikletle kaçmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan motosiklet, Komiser H.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.K. yaralandı. Motosiklette bulunan Ata Z. ise olay yerinde yakalandı. Olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü Baki İ.Y. ise Tepe Mahallesi Kordon Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Motosikletin komisere çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yolda motosiklet ile ilerleyen iki şüphelinin kendilerini durdurmak isteyen Komiser H.K.'ya çarparak yaralamaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan komiserin Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Denizde de müdahale yapıldı

Öte yandan, kıyıdan uzaklaşan bot, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sabaha karşı Kızılada açıklarında durduruldu. Teknede bulunan 12 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi Halil İ.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler Osman D. (24), Ata Z. (27), Baki İ.Y. (19) ve Halil İ.K. (19) hakkında "Göçmen Kaçakçılığı", "Görevli Memura Mukavemet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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