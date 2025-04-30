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TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TOGG'un yeni modeli de yollara çıkacak. Yazın milletimizle buluşacak. T10F'de menzil daha yüksek olacak. Güç kaynağı olarak da hizmet sunabilecek. Elektrik de sunabilecek bir araç olarak tasarlandı." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 22:05, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 22:09
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TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC'de TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

"TEKNOFEST KKTC muhteşem bir festival olacak"

TEKNOFEST bugüne kadar 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Muhteşem bir alan kurduk. TEKNOFEST KKTC 1-4 Mayıs tarihleri arasında güçlü izler bırakacak bir etkinlik olacak. 92 farklı kurumumuzun, halkımıza sahne olacak bir TEKNOFEST hazırladık. Son hazırlıklarımız tamamlandı, muhteşem bir festival olacak. Çok sayıda savunma sanayii ürünümüz burada milletimizle buluşmaya hazırlanıyor. İnşallah on binlerin belki yüz binlerin buluştuğu bir sahne olacak. İnşallah şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük etkinliğe ev sahipliği yapacağız.

"Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri adım adım dünya sahnesine çıkıyor"

105 teknoparkımız 11 bin 500 inovasyona ev sahipliği yapıyor. 1 yılda AR-GE'ye harcanan para 16 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri adım adım dünya sahnesine çıkıyor. Türk milletinin evlatları kendi alınteri ile üretiyor. Teknolojiye kendi imkan ve kabiliyetlerimizle sahip olmak önemli. Bunlar milletimizin ortak kazanımlarıdır.

"Çelik Kubbe'yi inşa ediyoruz"

Bir yandan çatışma bölgelerinde bir hareketlilik var. Bütün dünya ülkeleri teyakkuzda. Böyle bir dönemde teknolojik çalışmaları daha ileri bir noktaya taşımamız lazım. Birçok önemli savunma sanayii projesi geliştiriyoruz, Çelik Kubbe'yi inşa ediyoruz. Savunma sanayiinde kaybedecek bir günümüz bile yok. Bu projelerin akamete uğratılmasına da izin vermemeliyiz.

"Türkiye solunum cihazlarıyla 30 ülkeye nefes oldu"

Pandemide önemli bir sınav verdik. Bütün dünya solunum cihazının parçalarını vermezken Türkiye seri üretimle solunum cihazlarını en hızlı çıkaran ülke oldu. 2 hafta gibi rekor bir süreyle seri üretime geçtik. Binlerce solunum cihazı Türkiye'nin birçok şehrine gönderildi, 30'dan fazla ülkeye de gönderildi, Türkiye bu ülkelere de nefes oldu.

"Hedefimiz 2030 yılında 100 bin teknoloji girişimi"

Bu yılın ikinci TEKNOFEST'ini de İstanbul'da gerçekleştireceğiz. TEKNOFEST gençler için ilham kaynağı oluyor. Teknoloji girişimcileri hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Binlerce yarışmacımız çok sayıda somut projelere dahil oldular. Hedefimiz 2030 yılında 100 bin teknoloji girişimi. İleride dünyada kimsenin sahip olmadığı ekosisteme sahip olacağız. Yaş erkene çekildikçe hayal gücünün arttığına şahit oluyoruz. Son dönemde de eğitimde de yenilikçi yaklaşımlarla çok erken yaşlardan itibaren hayal kurmayı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz ilkokuldan itibaren katılabiliyor. Bizim hedefimiz her bir öğrencinin kendini keşfetmesini sağlamak.

"Dünya BAYKAR-LEONARDO iş birliğini konuşuyor"

Savunma sanayiinde nasıl işler yaptıysak uzay programında da başarı hikayesi yazacağız. Gün gelecek Türkiye uzay üssü de kuracak inşallah. Türk savunma sanayii ürünleri için ülkeler sıraya giriyor. Dünyada BAYKAR-LEONARDO iş birliği konuşuluyor. Çok farklı bir noktaya geldik, bu hepimiz için gurur kaynağı. Türkiye'nin refahına katkı sunmaya çalışıyoruz.

"Yerli ve milli uydularımız ile süper lige çıktık"

Hedefimiz haberleşmede ihracat yapan bir ülke olmak. Yerli ve milli kabiliyeti olan 11 ülkeden biriyiz. Yerli ve milli uydularımız ile süper lige çıktık. Türksat 6A Türkiye'nin şuana kadar ürettiği en yüksek teknoloji sistemi. Milli uzay programında önemli bir hedefimiz Ay'a yükselmek. Türksat 6A ile kendi ekiplerimizle yönetebilme aşamasına sahibiz. İnşallah Ay misyonunu da başarıyla tamamlayacağız. Yılda 2000 uydu uzaya fırlatılıyor. Adım adım Ay'a bağımsız erişimine doğru yaklaşıyoruz. Çok uzak hedefler değil. Uzay teknolojilerinde de bu geleceğe en kısa zamanda erişeceğiz. Türkiye kendi uzay aracını kendi roketleriyle fırlatacak.

"TOGG T10F yazın milletimizle buluşacak"

TOGG'un önünü açmak üzere çok farklı destekleri sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Henüz 2 yaşını doldurmakta olan bir araç büyük bir başarıdır. TOGG'un yeni modeli de yollara çıkacak. Yazın milletimizle buluşacak. T10F'de menzil daha yüksek olacak. Güç kaynağı olarak da hizmet sunabilecek. Elektrik de sunabilecek bir araç olarak tasarlandı.

"Türkiye bir otomotiv devi"

Türkiye bir otomotiv devi. 37 milyar dolarlık ihracatımız var, 2 milyon 300 bine yakın üretim kapasitemiz var. Otomobilde 8 farklı küresel marka Türkiye'de üretim yapıyor. Bu sektör çok hızlı dönüşüyor, dönüşecek. Akıllı otomobiller, otonom kabiliyeti olan araçlar dönüşümü de beraberinde getiriyor. Biz bunlarla ilgili kritik adımlar attık. Türkiye bu dönüşümde milli bir marka ile TOGG ile sahneye çıktı.

Bütün dünyada satılan askeri hava araçlarının yüzde 68'i Türkiye'ye aittir.

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