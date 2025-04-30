İddialar sonrasında, 'ajan' kelimesinin anlamı açıklandı

İhraç edilen teğmenlerle ilgili savunmasında 'ajan' kelimesinin kullanılmasıyla ilgili yanıltıcı bilgiler için İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

"AJAN" KELİMESİ "İDARE AJANI" ANLAMINDA KULLANILMIŞTIR

Yapılan açıklamada şu şekilde:

"TSK'dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili bakanlık savunmasında geçen, "ajan" ifadesinin çarpıtılarak manipülatif haberlere konu edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu bakanlık savunmasında kullanılan 'ajan' kelimesi, "idare ajanı" terimi olup, devlet tüzel kişiliği veya diğer yönetim idareleri adına kamusal faaliyetleri yürüten kamu görevlisine verilen isimdir.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

"İdare ajanı" terimi; kamu görevi icra edenler için literatürde sıklıkla kullanılan hukuki bir terimdir ve memur, hakim, savcı, asker, akademisyen gibi diğer özel nitelikli kamu görevlilerini kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."