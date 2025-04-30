MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişinin suç duyurusu üzerine tamamlandı. İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin iddianame hazırlandı.

Usulsüzlükler ve İddianame Detayları

İddianamede, program kapsamında usulsüz olarak devlet desteği alan 148 firma ve derneklerin isimleri, kişisel bilgileri habersiz olarak kullanılan kursiyerler, firmalara yapılan ödeme miktarı gibi detaylar yer aldı. Ayrıca şüpheliler arasında gerçekleşen para hareketleri ile müşteki ve şüpheli ifadelerine yer verildi. İddianamede, okul müdürü R.Ş. ve müdür yardımcısı S.K'nin kamuya büyük zarar verdikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları talep edildi.

Cezalandırma Talepleri

Okul müdürü R.Ş. ve müdür yardımcısı S.K için, "kamunun zararına sebebiyet verme" suçundan ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

"Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise ayrı ayrı 6 bin 223 kez 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Haksız kazanç sağlayan firma ve dernek yöneticisi diğer sanıklar için de benzer cezalar talep edildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 38 zanlıdan 20'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itirazlar sonucunda, 12 tutuklunun süreç içinde adli kontrol şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.