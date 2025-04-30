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Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor çünkü biz onların ürünlerini almıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin'de fabrikalar kapanıyor çünkü biz onların ürünlerini almıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 22:57, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 23:07
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Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor çünkü biz onların ürünlerini almıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Kabine toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik verilerdeki kötü gidişatın sorumlusu olarak eski Başkan Joe Biden'ı gösteren Trump, bazı yargıçların suçluların sınır dışı edilmesine karşı durduğunu belirterek, yargı sistemini eleştirdi. Başkan Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin etkilerini değerlendirirken, Ukrayna ile yapılacak nadir toprak elementleri anlaşmasına hazır olduklarını açıkladı.

Toplantının başında yargı sistemine yönelik eleştirilerle konuşmasına başlayan Trump, "Bazı yargıçlar, bilinen katillerin sınır dışı edilmesinden hoşlanmıyor. Sorunlarının ne olduğunu anlamıyorum" ifadelerini kullandı. Adalet sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çeken Trump, ABD'de hukukun suçluları değil, halkı koruması gerektiğini savundu.

"Ekonomideki çöküş Biden'dan miras"

Trump, son üç aylık ekonomik verilerin kötü gelmesinden Biden'ı sorumlu tutarak, "Bu rakamlar bana ait değil, Biden'ın ekonomi politikalarının sonucu. Ülkeyi enkaz halinde devraldım" ifadelerini kullandı. Trump, verilerin büyük kısmının halen önceki yönetimin etkilerini taşıdığını öne sürerek, "Gelecek çeyrek verileri bile Biden kaynaklı diyebiliriz" dedi.

Borsa'da yaşanan düşüşlere ilişkin gelen bir soruya cevap veren Trump, "İtibar da istemem, itibarsızlık da. Karmaşa miras aldım" yanıtını verdi. Gümrük vergilerinin piyasaları etkileyip etkilemediği sorusuna karşılık olarak ise Trump, Biden döneminin etkilerinin hala sürdüğünü yineledi.

"Harvard halkı dolandırıyor"

Harvard Üniversitesi'ni eleştiren Trump, "Büyük miktarda para alıp halkı dolandırıyorlar. Ülkemizin en kötü belediye başkanlarından Blasio ve Lori Lightfoot'u işe alıp servet ödüyorlar" dedi.

"Çin'de fabrikalar kapanıyor"

ABD-Çin ticaret gerilimiyle ilgili de konuşan Trump, Çin'e uygulanan yüzde 145 oranındaki gümrük tarifelerinin sonuç vermeye başladığını belirterek, "Çin'de fabrikalar kapanıyor çünkü biz onların ürünlerini almıyoruz. Başkan Xi'yi severim ama adil olmadıkları sürece bu böyle sürecek" dedi.

"Ukrayna ile nadir toprak anlaşmasına hazırız"

Ukrayna ile değerli madenler üzerine bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını belirten Trump, "Karmaşık ve pahalı bir anlaşma istemiyoruz. Ukrayna için sahada ABD varlığı olacak. Umarım saygı gösterirler" ifadelerini kullandı.

Anlaşma konusunda söz alan Hazine Bakanı Scott Bessent, "Tarafımız hazır. Ukrayna tarafı bazı son dakika değişiklikleri yaptı. Eğer onlar da hazırsa bugün öğleden sonra imzalayabiliriz" dedi.

"Kanada ile ticaret görüşmeleri sürecek"

Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, Carney'in kendisini dün aradığını ve seçim zaferinden dolayı kutladığını belirtti. Başbakan Carney'in önümüzdeki hafta içinde Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

İran'a enerji yaptırımları genişleyecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Trump yönetiminin İran'a yönelik "azami baskı" stratejisi çerçevesinde yeni yaptırımları açıkladı. Rubio, "Başkan, İran'ın yasadışı petrol ve petrokimya ihracatını sıfıra indirme konusunda kararlıdır" ifadelerini kullanarak, yeni yaptırımlar kapsamında, İran ile petrol ticareti yapan 7 şirket ve 2 geminin yaptırım listesine alındığını belirtti. Söz konusu şirketlerden 5'inin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olduğu bildirildi.

Rubio, İran'ın bu gelirlerle "terörist faaliyetleri ve vekil örgütleri finanse ettiğini" belirterek, "İhlalde bulunan tüm taraflar sorumlu tutulacaktır" dedi.

Rubio, ABD'nin yeni dış politikasını da değinerek, "Artık dünya için değil, ABD için iyi olan üzerinden politika yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Rubio, ayrıca en tehlikeli suçluların El Salvador dışında başka ülkelere gönderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

"Eğitim Bakanlığı personelinin yarısını azalttık"

Eğitim Bakanı Linda McMahon, toplantıda Eğitim Bakanlığı'ndaki personel sayısının yüzde 50 oranında azaltıldığını belirterek, yapay zeka uygulamalarının eyaletlere entegre edilmesiyle eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığını aktardı. "Az kişiyle daha verimli çalışıyoruz" diyen McMahon, Trump'tan "eğitim başkanı" olarak anılmasını istedi.

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