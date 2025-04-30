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Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Özgür Özel'in açıklamalarına karşılık vererek İletişim Başkanlığı'nın faaliyetlerini ve önemini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 23:58, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 00:02
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Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Altun'un sosyal medya hesabından verdiği yanıt şu şekilde; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığımıza yönelik açıklamaları, devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyorum.

İletişim Başkanlığının Görevleri ve Faaliyetleri

İletişim Başkanlığımız, doğru enformasyon akışını sağlar, dezenformasyonla mücadele eder ve hakikati savunur. Bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi verir, vatandaşımıza gerçekleri ulaştırır. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır.

Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler

İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, milli menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar. İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır.

Basın Emekçileri ve Medya Ekosistemi

İletişim Başkanlığımız, basın emekçilerinin haklarını gözetir, güvenli bir medya ekosistemi oluşturur ve her daim onların yanında durur. Ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisidir. İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikayet edenler.İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur.

Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt

Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz.

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