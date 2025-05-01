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Mahalli İdare ve Kamu İşletmelerine Devlet Yardımlarında Yeni Muafiyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, mahalli idareler ve kamu işletmeleri tarafından yapılan devlet ve sosyal yardımların, bazı teklif ve değerlendirme hükümlerinden muaf tutulması kararlaştırıldı. Değişiklik 1 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 01:31, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 01:34
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Mahalli İdare ve Kamu İşletmelerine Devlet Yardımlarında Yeni Muafiyet

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

DEVLET YARDIMLARININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 184

MADDE 1-102 sayılı Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Mahalli idareler ve kamu işletmelerinin uyguladığı devlet yardımları ile sosyal yardımlar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı ve 8 inci maddelerine ve diğer maddelerinde yer alan teklif ve değerlendirmeye dair hükümlerine tabi değildir."

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30 Nisan 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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