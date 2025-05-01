Yükselme Süresi Dolan Hakim ve Savcıların Listesi Yayımlandı
HSK, Nisan 2025 itibarıyla 2 yıllık yükselme süresini tamamlayan adli ve idari yargı hakimleri ile savcıların isim listelerini açıkladı. Listede yer almayan ancak süresini dolduranlar, 30 gün içinde yazılı başvuru ile durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 01:39, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 01:42
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlannı belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
1-ADLİ YARGI A - HAKİM SINIFI