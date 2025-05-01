Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Türkiye Enerji Depolamada Avrupa'nın Tamamlayıcısı
Türkiye Enerji Depolamada Avrupa'nın Tamamlayıcısı
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava
MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava
TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
Üniversitelere 'Yeşil Gelecek' Vizyonu: Yeni Programlar Yolda
Üniversitelere 'Yeşil Gelecek' Vizyonu: Yeni Programlar Yolda
TOKİ 2025'te Konut Üretimini 3 Kat Artıracak
TOKİ 2025'te Konut Üretimini 3 Kat Artıracak
TBMM'de 'Jammer' Tartışması: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya
TBMM'de 'Jammer' Tartışması: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya
İstanbul Valiliği 1 Mayıs İçin Önlemleri Açıkladı
İstanbul Valiliği 1 Mayıs İçin Önlemleri Açıkladı
Nisanda Fiyatı En Fazla Artan ve Azalan Ürünler
Nisanda Fiyatı En Fazla Artan ve Azalan Ürünler
Bakan Tekin Yanıtladı: Okullar Erken Tatil Olacak Mı?
Bakan Tekin Yanıtladı: Okullar Erken Tatil Olacak Mı?
İstanbul'da İlk 3 Ayda 41 Milyon Muayene
İstanbul'da İlk 3 Ayda 41 Milyon Muayene
RTÜK, Sokak Röportajları İçin Çalışma Başlattı
RTÜK, Sokak Röportajları İçin Çalışma Başlattı
Meteoroloji Personeli Özlük Haklarında İyileştirme İstiyor
Meteoroloji Personeli Özlük Haklarında İyileştirme İstiyor
Erdoğan: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil
Erdoğan: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil
MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı
MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı
Bakan Tekin'den Özel'in Jammer İddialarına Yanıt
Bakan Tekin'den Özel'in Jammer İddialarına Yanıt
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
'Yarısı Bizden' Kampanyasında Destek Tutarı Arttırıldı
'Yarısı Bizden' Kampanyasında Destek Tutarı Arttırıldı
Rehber Öğretmen İhbar Etti: Kantinci Tacizden Gözaltına Alındı
Rehber Öğretmen İhbar Etti: Kantinci Tacizden Gözaltına Alındı
Sağlık Personeli Alım Kılavuzu Yayınlanıyor: Tarih Belli Oldu
Sağlık Personeli Alım Kılavuzu Yayınlanıyor: Tarih Belli Oldu
Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı
Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı
Bakan Tekin Duyurdu: İstanbul'da 4 Okul Boşaltıldı
Bakan Tekin Duyurdu: İstanbul'da 4 Okul Boşaltıldı
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Gündemimizde Yok
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Gündemimizde Yok
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye 'Burada Top Oynamıyoruz'
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye 'Burada Top Oynamıyoruz'
2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı
2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. 28 ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 07:49, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 07:50
Yazdır
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Iğdır ve Van çevreleri dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 1 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • Balıkesir: °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
  • Edirne: °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • İstanbul: °C, 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Genek Ege ile Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Denizli: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • İzmir: °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Muğla: °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Adana: °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Antalya: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Burdur: °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeybatı kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Ankara: °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • Eskişehir: °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Konya: °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • Bolu: °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Düzce: °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Sinop: °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • Amasya: °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Rize: °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Samsun: °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van ve Iğdır dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

  • Erzurum: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Kars: °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Malatya: °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

  • Adıyaman: °C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Diyarbakır: °C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Gaziantep: °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber