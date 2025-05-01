Ankara'da İnşaatta Elektrik Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde inşaatta beton dökme sırasında elektrik çarpması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Ankara'da inşaatta beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas edip akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Olayın Gerçekleştiği Yer ve Detaylar
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı İkipınar Mahallesi'nde yapımı süren inşaatta çalışan Ali Arıkanoğlu (42), mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Kurtarma Çalışmaları ve Müdahale
Arıkanoğlu, ağır yaralanırken işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıkanoğlu, Halil Şıvgın Çubuk Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üzücü Sonuç
Arıkanoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Soruşturma Süreci
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.