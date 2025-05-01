Ankara'da İnşaatta Elektrik Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Arıkanoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Arıkanoğlu, ağır yaralanırken işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıkanoğlu, Halil Şıvgın Çubuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

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