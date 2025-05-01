Adana'da iki araca çarpan cip alev aldı: 2 yaralı
Adana'da iki araca çarptıktan sonra yanan cipteki 2 kişi yaralandı.
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 08:21, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 08:22
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında M.E. idaresindeki cip, önce A.C.'nin kullandığı cipe, ardından L.S. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine trafik polisi, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 YARALI
Alev alan cipteki M.E. ve H.Ç., çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıktı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.