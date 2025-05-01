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14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari Bitlis'te yakalandı

Bitlis'te 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, jandarma tarafından yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 08:28, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 08:29
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14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari Bitlis'te yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Tatvan Jandarma Asayiş Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yakalama kararı bulunan firari yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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