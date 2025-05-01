İzmir'de Otomobilden Atlayan Kişiye Kırbaçlı Saldırı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hareket halindeki bir otomobilden atlayan bir kişi, ardından araçtan inen 4 kişi tarafından kırbaçla dövülüp darbedildi. Telefonu da gasbedilen kişi hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlardan 2'si yakalandı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olay, Osmangazi Mahallesi 574/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 BGL 985 plakalı otomobil seyir halindeyken B.A. isimli bir kişi araçtan atladı. Ardından duran otomobilden inen 4 kişi, yaralı olduğu anlaşılan B.A.'yı kırbaç kullanarak ve yumruk atarak darp etti. Çevrede toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, saldırganlar otomobille bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, B.A.'yı kanlar içinde buldu. B.A., olay yerine sevk edilen ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde Rehin Alıp, Kırbaç ve Yumruk Atarak Darbetmişler

Tedaviye alınan B.A., polise verdiği ilk ifadesinde B.M., A.A., O..E.İ. ve Ç.Y. isimli şüpheliler tarafından otomobil kaçırılıp, telefonunun gasbedildiğini anlattı. B.A., 4 kişi tarafından araç içerisinde kırbaçla vurulup, tekme ve yumrukla darp edildiğini ve Osmangazi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden can havli ile atladığını belirtti. Ardından araçtan inen şüphelilerin bir kez daha saldırdığını ancak çevrede vatandaşlar toplanınca kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

2 Şüpheli Yakalandı

B.A.'nın ifadesi doğrultusunda polis ekipleri olaya karışan otomobili ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerden B.A. ve A.A. adlı şüpheliler, B.A.'ya ait cep telefonu ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya karışan O.E.İ. ve Ç.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.