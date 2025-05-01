Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, devriye görevi yapan polis memuruna çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Plakası olmayan motosikletle polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kısa sürede yakalanırken, hafif yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücüye birçok trafik ihlalinden idari ceza uygulandı.

Olayın Detayları

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü, plakası bulunmayan motosikletiyle devriye görevindeki polis memuruna çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde motosikletle seyir halinde olan T.K. adlı sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yolda görev yapan bir polis memuruna çarpan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan memurun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüphelinin Yakalanması ve Cezalandırılması

Olayın ardından kaçan sürücü ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. T.K.'ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası da uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.