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TPAO'ya Diyarbakır'da 20 Yıllık Petrol Ruhsatı Verildi

Enerji Bakanlığı, TPAO'ya Diyarbakır'da 20 yıllık petrol ruhsatı verdi. Batman ve Siirt'te kamulaştırma kararları alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 09:22, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 09:25
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TPAO'ya Diyarbakır'da 20 Yıllık Petrol Ruhsatı Verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Diyarbakır'da **20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı** verdi. Ayrıca TPAO'nun Batman, Siirt ve Diyarbakır'daki faaliyet alanları için kamulaştırma kararı alındı. Anlaşma sağlanamayan araziler için mahkemece **acele el koyma** uygulaması devreye sokuldu.

Petrol Hakkına Müteallik Karar ve Yeni Ruhsatlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Hakkına Müteallik Karar kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) yeni ruhsatlar verilirken bazı sahalar için kamulaştırma işlemleri başlatıldı.

20 Yıllık Petrol Ruhsatı TPAO'ya Verildi

Alınan karara göre, Dixstone Netherlands NV'ye ait olan ve Diyarbakır'da bulunan **"ARİ/DSN/K/1050"** hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatı, 18 Nisan 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 20 yıl süreyle TPAO'ya devredildi. Bu ruhsat, şirketin bölgede uzun vadeli üretim ve arama çalışmaları yapabilmesinin önünü açıyor.

Batman ve Siirt'te Kamulaştırma

TPAO'nun Batman ve Siirt'te sahip olduğu **"ARİ/TPO/K/L47-d4-1"** pafta numaralı sahada açılan Arıkaya-2 ve Arıkaya-5 kuyularının lokasyon yolları için gerekli olan parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi. Bu adım, üretim faaliyetlerinin lojistik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Diyarbakır'da Acele Kamulaştırma

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yer alan Varınca-33 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan ve mülk sahiplerinin rayiç bedelin üzerinde talepte bulunmaları nedeniyle uzlaşılamayan **104 ada 67 numaralı parselin 14 bin 150 metrekarelik kısmı**, Hazro Asliye Hukuk Mahkemesi'nin acele el koyma kararı doğrultusunda kamulaştırıldı.

Varınca-17 Kuyusu İçin Geniş Kapsamlı Kamulaştırma

Aynı bölgede bulunan Varınca-17 kuyusu ve buna bağlı altyapılar (lokasyon sahası, yol, yer altı petrol boru hattı, enerji nakil hattı) için de kamulaştırma işlemleri başlatıldı. Yazgı köyünde bulunan **209 ada 25 numaralı parselin 19 bin 686 metrekarelik mülkiyet** ve **6 bin 245 metrekarelik irtifak alanı** ile **209 ada 5 numaralı parselin 2 bin 612 metrekarelik kısmı** kamulaştırılacak.

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