36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK'a ait toplam 15 bin araç kapasiteli 36 zemin altı otoparkı bir gecede kapattı. "Deprem tedbiri" gerekçesiyle yapılan kapanma kararı, kent genelinde ulaşım ve park sorunlarını artırırken, esnaf ve vatandaşlardan tepkiler yükseldi. Aylık peşin ödeme yapan sürücüler bilgilendirme yapılmadan uygulamanın başlamasına tepki gösterdi.

Vatandaşlar kaldırım ve okul önlerine park etti

Alibeyköy'deki Yeşiltepe Zemin Altı Otoparkı'nın kapatılmasının ardından sürücüler, araçlarını kaldırım kenarlarına ve okul önlerine park etmek zorunda kaldı. Esnaf Mehmet Kevser, "Bu otopark metronun yanında ve birkaç yıl önce hizmete açıldı. Deprem gerekçesi inandırıcı değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

İnceleme yapılmadan kapatıldılar iddiası

Bayrampaşa'daki Yenidoğan Zemin Altı Otoparkı'nın karşısında esnaflık yapan İbrahim Yıldız ise herhangi bir deprem ya da yangın denetiminin yapılmadığını belirtti. "Ben her gün buradayım. Ne otopark kapanmadan önce ne de sonra bir inceleme gördüm" diye konuştu.

Levent'te çalışanlar yürümek zorunda kaldı

İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biri olan Levent Metro Yer Altı Otoparkı'nın da kapatılmasıyla birlikte, vatandaşlar araçlarını uzak noktalara bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce kişi her gün yürüyerek işe ulaşmaya çalışıyor.

Aylık ödeme yapanlar isyan etti

Aylık abone olarak otopark hizmetinden yararlanan vatandaşlar, uygulamanın önceden haber verilmeden başlamasına büyük tepki gösterdi. Sürücüler, "Peşin ödeme yaptık, hiçbir bilgi verilmeden otopark kapatıldı" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Beşiktaş'ta "algı" tartışması

Beşiktaş Halk Pazarı Otoparkı'nın kapanması sonrası bazı vatandaşlar, CHP Beşiktaş İlçe Örgütü yetkilisi Ömer Kart'ı arayarak bilgi aldı. Kart, "Valilik otoparklarımıza çöküyor" ifadelerini kullandı. Ancak bir vatandaş, "Valilik yazıyı Şubat'ta göndermiş. Ruhsatsız çalışıyormuş burası, mühürlemeyi de İBB yaptı" diyerek tepki gösterdi. Kart, "Ablacım siz anlamazsınız" diyerek sözlerine devam etti.