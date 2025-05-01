İsrail'de tarihi yangın: Uluslararası yardım çağrısı

İsrail, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve rüzgarla hızla yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar 12 bin dönümden fazla alanın kül olduğu yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri boşaltılırken, hastaneler tahliye edildi, ülke uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Yerleşim alanları boşaltıldı, hastalar tahliye edildi

Yangınların yayılması üzerine Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion gibi yerleşim birimleri tahliye edildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde bulunan hastaların da tedbir amacıyla başka katlara veya başka hastanelere nakledileceğini duyurdu.

Yangın kontrol altına alınamıyor

İsrail itfaiyesinin Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız. Belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın. Yangını kontrol altına almaktan çok uzağız" dedi. Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi.

6 ülkeden yardım istendi

Devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre İsrail hükümeti, yangınlara havadan müdahale edebilmek için Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve diğer iki ülkeden yardım talebinde bulundu. Yangın söndürme uçaklarının gelişine yönelik hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Otoyollar kapatıldı

Kudüs ve Tel Aviv arasındaki ulaşımı sağlayan bazı ana yollar, yangının etkisiyle ulaşıma kapatıldı. Yoğun duman ve rüzgarın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.