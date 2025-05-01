Cevdet Yılmaz: Emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizin kalkınmasında, refahında ve güçlenmesinde en büyük paya sahip olan, emeğiyle, alın teriyle Türkiye'yi büyüten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 10:54, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 10:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularla kutladığını belirterek, "Ülkemizin kalkınmasında, refahında ve güçlenmesinde en büyük paya sahip olan, emeğiyle, alın teriyle Türkiye'yi büyüten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.