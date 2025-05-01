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Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların haklarını korumanın temel öncelikleri olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılını emeğin yüzyılı yapma sözü verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 11:11, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 11:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışanlarımızın haklarını korumak hep temel önceliğimiz oldu, bundan sonra da Türkiye Yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi, memur ve işveren temsilcileri ile bir araya geldi.

Çalışan Haklarının Korunması

Çalışanların haklarını korumanın temel öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan, "Emeklerini alın teri ile bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimize, çiftçi ve üreticilerimizle sendikalarımızla tüm çalışanlarımızla birlikte, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılını, emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İptal Edilen İkramiyelerin Geri Getirilmesi

"Ana muhalefetin iptal ettirdiği ikramiyeyi geri getirdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yılda yapılan mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları da anlattı. Çalışmaların aynı istek ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

  • Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik.
  • Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik.
  • Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık.
  • Cuma ve Hac izinleri dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık.
  • Bu yıl %30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık.

Emekçilerin Desteklenmesi

"Emekçileri desteklemeye devam edeceğiz"Kabule katılan bakanlar da 1 Mayıs ve emeğin önemini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, işçi haklarının çalışma hayatında yaşanan sorunların dile getirildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı konuşmada, "Emekçi kardeşlerimizin ülkemizin imkanları çerçevesinde haklarını en maksimum düzeyde sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz, elimizden gelen maksimum şeyde destekledik desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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