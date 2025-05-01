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1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri

Kamu Birliği, 1 Mayıs etkinliğinde kamu çalışanlarının taleplerini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 12:36, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 12:38
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1 Mayıs'ta Kamu Çalışanlarının Ekonomik Talepleri

Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ulus Meydanı'nda bir araya gelen Kamu Birliği Konfederasyonu, ekonomik ve sosyal taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Genel Başkan Osman Kaya: "Bugün sadece bir bayram değil, emeğin kutsallığını haykırdığımız bir mücadele günüdür."

Kamu Birliği Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Ulus Meydanı'nda kapsamlı bir etkinlik düzenledi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak başlayan program, saygı duruşu ile devam etti. Ardından Konfederasyon Genel Başkanı Osman Kaya tarafından basın açıklaması yapıldı.Açıklamada, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekildi. Kaya, "İki memur çalışıp yoksul olamıyorsa, dört asgari ücretli geçinemiyorsa, altı emekli temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa ortada ciddi bir sorun var" diyerek durumu özetledi.Fazla mesai ücretleriyle ilgili eleştiriler de gündeme geldi. Kaya, "Bugün memurun 1 saatlik fazla mesai ücreti 12 lira 80 kuruş. Bu ücretle sadece bir ekmek alınabiliyor" ifadeleriyle mevcut tabloya tepki gösterdi.

Konfederasyonun Talepleri

  • Yoksulluk sınırı üzerinde ücret: Tüm çalışanlar ve emekliler için.
  • Fazla mesai düzenlemesi: En az 400 TL ve hafta sonları %100 artırımlı olmalı.
  • 3600 ek gösterge: 1. dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmeli.
  • Sözleşmeli istihdamda reform: 3+1 yerine 1+1 modeli getirilmeli.
  • Kademeli emeklilik: 1999 öncesi ve sonrası farkı giderilmeli.
  • Yardımcı hizmetlerin kaldırılması: Eğitim durumuna uygun kadrolara geçiş sağlanmalı.
  • Bayram ikramiyesi: Devlet memurlarına da ödenmeli.
  • Teknik hizmet düzenlemesi: Aşçılar da dahil olmak üzere teknik personel kapsama alınmalı.
  • Yeşil pasaport hakkı: 10 yıl hizmeti olan tüm kamu çalışanlarına verilmeli.
  • Banka promosyonları: Kurumlar yerine merkezi düzeyde belirlenmeli.

Kadın ve Çocuklar İçin Ayrı Vurgular

Kaya, kadın çalışanların iş yerlerinde yaşadığı ayrımcılık, mobbing ve taciz gibi sorunlara karşı yasal düzenlemelerin güçlendirilmesini talep etti. Çocuk işçiliğine karşı da net tavır koyan konfederasyon, çocukların eğitime yönlendirilmesinin devletin asli görevi olduğunu vurguladı.

Sendikal Haklar ve Demokrasi Vurgusu

Basın açıklamasında, sendikal özgürlüklerin genişletilmesi gerektiği ifade edildi. Toplu sözleşme ve grev hakkının anayasal güvence altına alınması talep edildi.Kaya'nın çağrısı: "Gelecek için mücadeleye devam edeceğiz"Genel Başkan Osman Kaya, "Bu ülkenin geleceğini emeğiyle var eden milyonların sesi olmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.Kamu Birliği Konfederasyonu'nun 1 Mayıs'taki çağrısı, kamu çalışanlarının ortak sesi ve mücadele kararlılığının ifadesi oldu.

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