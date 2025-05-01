Narkokapan Mersin operasyonunda 112 torbacı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen Narkokapan operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

"NARKOKAPAN-MERSİN operasyonumuzda 112 torbacı gözaltına alındı.



Salı günü sabah 05.00'da başlayan ve dün tamamlanan uyuşturucu operasyonunumuzu Mersin'de gerçekleştirdik:



🟥 Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu. pic.twitter.com/0uzgWpOLSV Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2025

Hazırlıkların 6 ay sürdüğünü beliten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı'' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Mersin'in bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik ve düğmeye bastık."

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde; narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 jandarma komando timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 jandarma motorlu asayiş timi katıldı.

Eşzamanlı baskınlar düzenledik. Şüphelilerden 84'ü tutuklandı, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz. Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin, Anamur, Silifke ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kaymakamlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."