İstanbul Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un 2025 Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da nisanda aylık enflasyon yüzde 3,21, yıllık enflasyon ise yüzde 47,21 olarak kaydedildi. Aylık bazda en yüksek artış **giyim ve ayakkabı** grubunda görülürken, yıllık bazda ise **eğitimde** artış yaşandı.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi

2025 Nisan ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,21 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 47,21 olarak gerçekleşti. İTO'nun verilerine göre, 2025 yılının ilk dört ayında birikimli fiyat artışı yüzde 16,24'e ulaştı.

Aylık ve Yıllık Enflasyon Değişimleri

İTO, mart ayında aylık enflasyonun yüzde 3,79, yıllık enflasyonun ise yüzde 46,23 oranında gerçekleştiğini açıklamıştı. Böylece, aylık enflasyonda düşüş görülürken, yıllık enflasyonda artış devam etti.

Aylıkta Giyim ve Ayakkabı, Yıllıkta Eğitim Zirvede

2025 Nisan ayında en yüksek grup artışı yüzde 13,59 ile **Giyim ve Ayakkabı** harcamaları grubunda görüldü. Konut harcamalarında yüzde 6,66, haberleşme harcamalarında yüzde 5,22, ulaştırmada yüzde 3,93 ve ev eşyasında yüzde 3,74'lük artışlar yaşandı.İTO tarafından hazırlanan bültende **"İstanbul'da 2025 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Giyim Harcamaları grubunda mevsimsel değişime bağlı olarak, Konut Harcamaları grubunda bazı ürünlerde kamu kaynaklı olarak, Haberleşme, Lokanta ve Oteller, Çeşitli Mal ve Hizmetler gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde ise piyasa koşulları bağlı olarak ve Gıda Harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel değişimlere bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili olmuştur"** ifadelerine yer verildi.Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 87,21 ile **eğitim** grubunda görüldü. Onu yüzde 77,44 ile **konut** ve yüzde 49,80 ile **sağlık** harcamaları takip etti.