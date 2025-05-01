İnşaat alanına giren otomobil perde betonda asılı kaldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil inşaat sahasına girerek perde betonda asılı kaldı. Araç, ekiplerin gelmesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 13:43, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 13:44
Bayramoğlu Mahallesi Yıldırım Bayazıt Caddesi'nde İ.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat sahasına girdi.
Otomobil üzerine çıktığı perde betonda asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan İ.Ç. sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.