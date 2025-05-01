Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, güneydoğu kesimlerde devam eden toz taşınımının, yarın Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.