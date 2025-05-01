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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 418'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 52 bin 418'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 14:48, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 14:49
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 418'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 18 ölü ve 77 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 326 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 418'e, yaralıların sayısının da 118 bin 91'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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