Bodrum'da Deprem: Yer Bilimci Naci Görür'den Önemli Açıklamalar

"6'LAR MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETMİŞ, BÖLGE GERİLİYOR""Arkadaşlar, Gökova Körfezinde 4,0 büyüklüğünde 12 saat önce deprem oldu" diyen Görür, "Deprem normal atımlı Gökova Fay Zonu üzerinde. Bu zon çoğu kez 6'lar mertebesinde deprem üretmiş. Bölge K-G geriliyor" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02:48'de deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu.

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