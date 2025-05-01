Bodrum'da Deprem: Yer Bilimci Naci Görür'den Önemli Açıklamalar
Muğla Bodrum'da saat 02:48'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gökova Fay Zonu'ndaki bu hareketliliğe dikkat çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 15:23, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 15:24
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02:48'de deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu.
Deprem ve Gökova Fay Zonu Üzerine Uyarılar
"6'LAR MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETMİŞ, BÖLGE GERİLİYOR""Arkadaşlar, Gökova Körfezinde 4,0 büyüklüğünde 12 saat önce deprem oldu" diyen Görür, "Deprem normal atımlı Gökova Fay Zonu üzerinde. Bu zon çoğu kez 6'lar mertebesinde deprem üretmiş. Bölge K-G geriliyor" dedi.