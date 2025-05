Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da kutladı. Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri, Kartal sahil yolunda toplanarak kortej oluşturdu. Kortej halinde yürüyen grup, etkinliğin düzenleneceği Kartal Meydanı'nda slogan atıp halay çekti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, buradaki konuşmasında, yağmura rağmen etkinlik alanına gelenlere teşekkür etti. İşçilerin istediği sendikaya üye olabilmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Bizim örgütlenmemize hiç kimse karışmasın. İşçi istediği sendikaya üye olsun, örgütlensin. Onun için bu ülkede bu demokrasiyi geliştirmek durumundayız." dedi.

Atalay'dan Ekonomi ve Vergi Eleştirisi

Atalay, alım gücünün zayıfladığını söyleyerek, "Aldığımız ücretler düşüyor, işçiler olarak çalışıyoruz, üretiyoruz, ekonomiyi büyütüyoruz. Her gün fakirleşiyoruz. Biz fakirleşirken zenginliğine zenginlik katanların sayısı artıyor. Ülkemizin imkanlarını kullanarak refahını artıranlar doğru dürüst vergi vermiyorlar. Vergi yükü, ücretli çalışanların sırtına yüklenmeye devam ediyor. Ücretimiz elimize geçmeden kesintiye uğramaya devam ediyor. Vergi kesintisi, bir yandan artan fiyatlar belimizi büküyor. Ücret alırken vergi ödediğimiz gibi, harcama yaparken de vergi ödemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

TÜRK-İŞ ve Asgari Ücret Pazarlığı

TÜRK-İŞ olarak 50 yıldır asgari ücret pazarlığında masaya oturduklarını ancak asgari ücret komisyonuyla ilgili kanun değişmeden asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı aldıklarını belirten Atalay, şöyle devam etti: "Asgari ücrette 50 senedir TÜRK-İŞ masada. Öyle bir yapı var ki 15 kişi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisi yan yana geliyor, istediğini yapıyor. Açıkladık sene başında, bu kanun değişmeden, asgari ücret görüşmelerine katılmayacağız. Bu günahın sorumlusu biz değiliz. Otursunlar, kendileri ne gerekiyorsa yapsınlar. Şu anda bu parayla geçinmeyi bırakın, bir hafta geçiremezsiniz. Onun için bununla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Vergiyle ilgili çözüm bekliyoruz, staj mağdurlarının problemiyle ilgili çözüm bekliyoruz. Kamu sözleşmeleriyle ilgili çözüm bekliyoruz, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, insan haklarına sonuna kadar sahip çıkılmasını istiyoruz."

Emeklilerin Durumu ve İş Kazaları

Atalay, emekliye verilen ücretin Türkiye'ye yakışan bir ücret olmadığını dile getirerek, "İşçinin meselesini anlatırken, emekli de bizim abimiz, bizim kardeşimiz. Emekliler 14 bin lirayla üç gün geçinemez. Bu rakam ayıp bir rakam, bu rakam ülkeye yakışmıyor. Bu rakam emekliye yakışmıyor. Emekliye bir an evvel yaşayabilecek bir ücret verin, dayanma güçleri kalmadı." dedi. Türkiye'de iş kazalarında her gün 4 işçinin can verdiğini anlatan Atalay, bu tablonun ülkeye yakışmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Katılımı

Alana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür eden Atalay, toplu iş sözleşmeleri konusunda destek talebinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılarak işçileri selamladı. Tüm emekçilerin bayramını kutlayan Özel, işçilere sendikalı olma çağrısında bulundu.Özel, CHP'li milletvekillerinin Taksim'deki etkinlik ve yürüyüşlere kalabalık bir şekilde katıldığını belirterek, gözaltılara engel olmaya çalıştıklarını söyledi. Taksim Meydanı'nın tüm emekçilerin ortak hedefi olması gerektiğini anlatan Özel, "Bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır. Meydanlar Taksim gibi tutsaksa, abluka altındaysa o ülkede otokrasi vardır. Bugün Türkiye'de Taksim'e bakınca iktidarın özgüvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar." diye konuştu.