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78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Otelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 17:18, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 17:19
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Grand Kartal Otel'in restoran bölümüne gelen personelin içeride çalıştıktan sonra mutfağa geçtiği görülen kayıtta, duman çıkmaya başlayan "grill plate"in bulunduğu alanda bir süre sonra yoğun alev gözleniyor. Kayıtta, hızla restoranın tamamını kaplayan dumanın bir süre sonra mutfak bölümüne ulaştığı, dumanı fark eden mutfak görevlisinin arkadaşlarına haber verdiği anlar yer alıyor. Panik halde koşuşturan görevlilerin sağ tarafta bulunan kapıdan dışarı çıktığı, bir süre sonra tamamen dumanla kaplanan mutfak bölümünün görünmez hale geldiği kayda geçiyor.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmalarında 9 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.

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